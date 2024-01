Pippo Giorgio morto dopo un incidente d'auto. La sorella: «Abbiamo donato gli organi, così può continuare a vivere. Ci ha confortato»

di Redazione web

Filippo Giorgio, detto Pippo, è morto mercoledì in ospedale dove ha lottato contro le gravissime ferite riportate in un incidente stradale il 9 gennaio. Il ragazzo di 29 anni di Altamura, provincia di Bari, non ce l'ha fatta. Per tanti giorni, parenti e amici hanno sperato che si riprendesse dalle conseguenza di quel devastante scontro contro un'altra auto sulla provinciale 238 per Corato. Ma, purtroppo, così non è stato.

Il ricordo e il cordoglio

La famiglia ha deciso di donare gli organi di Pippo, come spiega a Repubblica la sorella Irene: «Aver donato gli organi di mio fratello ci fa pensare che continui a vivere. Non abbiamo avuto alcun dubbio, lui avrebbe voluto così». Il giovane, che a giugno avrebbe compiuto 30 anni, era un agente di commercio, da tutti benvoluto come hanno dimostrato le numerose attestazioni di cordoglio verso la famiglia colpita da un così grave lutto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA