Proprio non ce la faceva più. Ma nel bar c'era una festa e il bagno era occupato. Così non trovò altra soluzione che fare pipì per strada, su un muro, Solo che L.D., 30enne di origine tunisina ma cittadino italiano residente in Veneto, venne beccato dai carabinieri con tanto di multa da 5000 euro per atti indecenti in luogo pubblico. Che dovrà pagare, visto che a nulla gli sono serviti i ricorsi al Giudice di Pace e in Tribunale. Ora attende l'Appello per la "pipì" più salata che si ricordi.