FELTRE - Nel bar c'è una festa e il bagno è occupato. Ma lui ha un bisogno impellente. Allora esce in strada per fare pipì e viene beccato dai carabinieri. Ora il 30enne residente a Pedavena che urinò a Feltre dovrà pagare una multa da 5mila euro. A nulla è valso nemmeno il ricorso al giudice di pace IL FATTO Certo non pensava di finire nei guai per quel bisogno fisiologico, L.D., 30enne di origine tunisina ma cittadino italiano residente a Pedavena. Era il 12 agosto del 2017 quando i...