Lancia la spazzatura dall'auto, il sindaco gliela riporta personalmente a casa

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono venuto a restituirle la spazzatura che ha lasciato per strada», questo l'insolito saluto che si è sentita rivolgere una donna che aveva abbandonato lasulla ex strada statale 245 Castellana dall'auto in corsa. A riportarle il sacchetto ilin persona., sindaco di, nel padovano, è riuscito a ritrovare la responsabile del gesto incivile grazie alla segnalazione di un gruppo di giovanissimi e al contributo delle telecamere di sorveglianza che sono state indispensabili per riconoscere la targa dell'auto su cui viaggiava la signora.Alla donna arriverà anche una multa, nonostante abbia provato a proclamare la sua innocenza, come racconta TgCom24: «Per abbandono di rifiuti si va da 60 a 1.200 euro, così magari si perdono queste cattive abitudini, incomprensibili anche perché la stessa signora beccata sul fatto paga già una tassa dei rifiuti», ha spiegato Mason.