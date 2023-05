Pino marittimo crolla su un'auto: tragedia sfiorata a Napoli FOTO

di Antonio Cangiano

È accaduto stamattina, in viale Virgilio a Posillipo a Napoli. Un pino marittimo di grandi dimensioni e crollato e si è abbattuto su un'auto in sosta, colpendola in pieno.

«C'erano tutte le condizioni perché si verificasse un dramma ma fortunatamente l'abitacolo era vuoto», dice Maurizio Simeone, responsabile del Parco Sommerso di Gaiola, che transitava sul viale del parco Virgiliano, subito dopo l'incidente.

Chiusa la strada

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto a transennare la zona e chiudere parzialmente la strada. A provocare il cedimento probabilmente il maltempo dei giorni scorsi.

