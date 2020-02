Incidente sulla provinciale, morto un 32enne. Tre i feriti, uno è gravissimo

Sabato 1 Febbraio 2020, 11:27

Une tre, di cui uno gravissimo: è questo il bilancio di unavvenuto questa notte sulla strada provinciale 164 a Bricherasio, una frazione di. Un'Audi A3, con a bordo cinque giovani, si è schiantata contro un muro all'altezza di una rotonda.Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi dell'accaduto. La, alla guida, è undi Pinerolo,. Passeggeri il fratello di 23 anni e due amici. Uno di loro, di 33 anni, è in fin di vita all'ospedale Cto di Torino. I due feriti meno gravi, invece, si trovano in ospedale a Pinerolo ma sono già stati dichiarati fuori pericolo dai medici.