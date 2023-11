Pillola contraccettiva gratuita solo sotto i 26 anni: il via libera del Cda dell'Aifa. Ecco cosa potrebbe cambiare

di Redazione web

Pillola anticoncezionale gratuita per le donne under 26. Sembra questo l'iter che l'Aifa intende perseguire a livello nazionale, seguendo l'esempio di sei regioni italiane, tra cui Emilia Romagna e Toscana, dove la pillola è già disponibile senza costi, anche nei consultori. Il nuovo modello potrebbe diventare realtà, considerando l'esito dell'audizione in Cda dell'Aifa degli esperti delle Regioni, ma manca l'ufficialità da parte della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco.

Provvedimento costoso

In realtà il percorso per rendere questo farmaco disponibile e gratis per le donne, ha subito una battuta d'arresto, rispetto allo scorso maggio, quando il Cts aveva chiesto di estendere la gratuità a tutte le donne, ma il consiglio di amministrazione aveva bloccato il provvedimento per i costi ritenuti troppo elevati, 140 milioni di euro.

Modello Emilia Romagna

In Emilia Romagna la gratuità del farmaco anticoncezionale è attiva già dal 2018 per le giovani donne under 26 anni, che possono riceverlo dopo una consulenza con il medico e l’ostetrica del consultorio familiare.

Venerdì 3 Novembre 2023

