Teme il pignoramento, 90enne spara e uccide il perito credendolo un ufficiale giudiziario

Si tratta di un perito, e non di un ufficiale giudiziario come appreso in un primo momento, incaricato di valutare l'abitazione dell'anziano che ha fatto fuoco per un eventuale pignoramento. La vittima è stata colpita al petto da almeno due colpi di pistola sparati dall'anziano proprietario dell'abitazione, Dario Cellino di 91 anni, che è stato fermato dai carabinieri. L'uomo viveva in condizioni di degrado con la figlia di 57 anni.

