Pietro Martini simula la sua morte, poi chiama Chi l'ha visto: «Non voglio tornare». L'ira della moglie in diretta

Scompare da mesi e poi riappare a Chi l'ha Visto chiamando in diretta la moglie che lo aveva dato per morto. Pietro Martini, originario di Trento, è sposato con Katja da circa due anni, ha due figli e vive in Germania, a Monaco di Baviera. Da giugno ha fatto perdere le sue tracce, dopo aver scritto alla moglie che sarebbe andato a fare un'escursione in Trentino non è più tornato.

Pietro aveva mandato un sms a Katja dicendo che avrebbe raggiunto il padre in Trentino per una giornata in montagna e che in serata sarebbe tornato. Ma la sera non si è presentato a casa, così la donna ha sporto denuncia e sono state avviate le ricerche. Si crede scomparso nel nulla fino a quando non viene accertato, tramite telecamere di sicurezza, che è vivo, che non aveva avuto un incindente in montagna, come si era creduto, ma il suo era stato un allontanamento volontario.

Pietro ha così deciso di chiamare Chi l'ha Visto e nel corso dell'intervista, a cui era presente in collegamento anche la moglie, ha spiegato le sue ragioni. L'uomo motiva la decisione di aver fatto credere che era in montagna: «Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti. Era quello che volevo far vedere così mia moglie si sarebbe rifatta un'altra vita».

Nel corso dell'intervista ribadisce il fatto di voler lasciare libera la moglie: «Ero assolutamente consapevole che fosse stato uno choc per le persone a me vicine. Dal punto di vista mio ho aperto a Katja la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia». Chiarisce però di non voler tornare indietro, che lo fa anche per il bene dei figli che vivrebbero in una situazione di agonia. Non chiarisce cosa lo abbia spinto ad allontanarsi, ma fa capire di nutrire sentimenti sinceri verso Katja: «Non è colpa sua, lei ha fatto tutto quello che potesse fare una moglie. Io la amo ancora, ma lei sta meglio così penso. Lei è una donna bellissima, può avere una vita bella, dunque tornare indietro mi sembra stupido. E’ l’unica donna che ho amato in vita mia».

La moglie, che in un primo momento si commuove, poi dice le cose per quello che sono, che il marito è fuggito, abbandonandola con due figli e soprattutto con molti debiti da lui contratti. A quel punto non nasconde il suo risentimento a Federica Sciarelli: «Ci ha mandato all’inferno con quel gesto. Dice che sono la moglie migliore e più fedele, e proprio per questo mi ha mandato in rovina? Quello che lui dice non è amore. Quello che ha fatto ai figli, ai suoi familiari non è una prova d’amore».

