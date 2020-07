Pietro Genovese, «musica troppo alta ai domiciliari»: i vicini infastiditi chiamano i carabinieri

Milano choc, donna italiana violentata da uno straniero al parco in pieno giorno

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, figlio 21enne del regista Paolo, è sotto processo con l’accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso le due 16enni Gaia e Camilla, in corso Francia a Roma lo scorso dicembre. Ai domiciliari dallo scorso 26 dicembre, Genovese si sarebbe però resoche lo ha visto segnalato dai carabinieri al gip.: il giovane era a casa con alcuni amici - come concesso dal giudice - e i vicini di casa hanno chiamato i carabinieri per lamentarsi di quello che stava succedendo. Dalla casa infatti c’era musica ad un volume troppo alto: quando i carabinieri sono arrivati hanno verificato che era tutto vero e la musica era effettivamente troppo alta, fino a sentirsi addirittura dalla strada.Tra gli amici che erano con Genovese c’era anche, che si trovava proprio con lui al momento dell’incidente, quando Gaia e Camille persero la vita. I carabinieri, racconta il Corriere della Sera oggi, dopo un’ora di controlli avrebbero ‘ripreso’ il giovane invitandolo ad abbassare il volume e ad evitare di rifarlo. Il gip, ricevuta la relazione, non è intervenuto nei confronti del giovane, e da allora non ci sono state altre segnalazioni: evidentemente Pietro deve aver imparato la lezione.