Pietro, Enza e Gioacchina morti nel crollo. Il prof era da poco in pensione

Le tre vittime accertate della tragedia di Ravanusa sono Pietro Carmina, Maria Crescenza Zagarrio e Gioacchina Minacori. Il primo, 68 anni, era un docente di storia e filosofia al liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì, andato in pensione da poco e amatissimo dai suoi ex studenti, come testimoniano i tanti post pieni di dolore sui social. L'uomo viveva in una delle palazzine crollate insieme alla moglie Carmela Scibetta, ancora dispersa.

Maria Crescenza Zagarrio, per tutti Enza, aveva 69 anni, viveva nella palazzina adiacente ed era la moglie di Angelo Carmina, anche lui disperso insieme al figlio Giuseppe e alla futura nuora Selene, incinta di nove mesi.

Nella stessa palazzina abitava, al quarto e ultimo piano, anche Gioacchina Minacori, insegnante di scuola materna. La donna, 59 anni, viveva insieme al marito Calogero Carmina e al figlio Giuseppe: i due uomini risultano ancora dispersi sotto le macerie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA