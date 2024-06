Omicidio di Pierina, Roberta Bruzzone: «Louis Dassilva è innocente, poteva fuggire all'estero ma non l'ha fatto»

di Redazione Web

Al via gli accertamenti irripetibili sulle tracce biologiche dalle quali potrebbe emergere l'identità del killer di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata il 3 ottobre a Rimini. Si terranno l'11 giugno ad Ancona, nel laboratorio medico legale della dottoressa Loredana Buscemi, incaricata della relazione autoptica, i primi test su tutte le tracce rinvenute sul cadavere, sui vestiti e sugli oggetti personali.

Alla presenza dei difensori, l'avvocato Riario Fabbri e la criminologa Roberta Bruzzone, dell'unico indagato, il senegalese, Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, si estrarrà il dna dai tamponi eseguiti per escludere la violenza sessuale. Il 12 giugno i test si sposteranno nei laboratori della polizia scientifica a Roma, dove saranno analizzate le tracce rinvenute sugli oggetti sequestrati a casa dell'indagato e nel garage. Anche in questo caso saranno presenti i difensori ed eventualmente gli avvocati delle parti offese. È di giovedì infatti la notizia che al senegalese Louis Dassilva è stata comunicata l'iscrizione nel registro degli indagati.

Convocato in questura giovedì sera è stato anche sottoposto ad un doppio tampone orale per il dna. Tampone al quale il senegalese, vicino della vittima, si è sottoposto consensualmente. Interrogata come persona informata sui fatti fino alle tre di notte anche Valeria Bartolucci, la moglie di Dassilva, che non è indagata.

Roberta Bruzzone: Dassilva estraneo ai fatti

«Resto fermamente convinta dell’estraneità di Louis - le parole di Roberta Bruzzone riportate da Il Resto del Carlino -. Anche perché, se avesse voluto fuggire all’estero, temendo di essere catturato, avrebbe già avuto la possibilità di farlo. Lo stesso Louis ha annullato, insieme Valeria, un viaggio in Senegal che era già stato programmato da tempo, proprio perché non potesse esserci nessun fraintendimento su un eventuale desiderio di lasciare il nostro Paese».

«Con ogni probabilità - continua Bruzzone - la Procura ha in mano degli elementi che riguardano solamente lui. Altrimenti avrebbe esteso le garanzie anche agli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Vedremo quale sarà lo scenario che andrà delineandosi e faremo le opportune considerazioni».

