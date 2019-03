L'auto si schianta contro il casello, muore comandante Capitaneria

Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo (Livorno) sulla A12. L'auto, con a bordo il comandante, 35 anni, ha urtato violentemente lo spartitraffico posto tra due postazioni di riscossione pedaggio. Il militare è morto sul colpo. I vigili del fuoco e il personale del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Tra le ipotesi dell'incidente, quella di un malore. A bordo dell'auto anche un cane di piccola taglia, anch'esso deceduto.



Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno. «Sono profondamente addolorato e scosso per il tragico evento. Giunga alla famiglia dell'ufficiale la commossa vicinanza mia e dell'intera Marina Militare», ha detto l'ammiraglio Girardelli.







