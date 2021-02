Piera, cantante neomelodica uccisa dal marito. Il papà: «Mia figlia restava in quella casa per i bambini»

Piera Napoli è stata uccisa da suo marito. La cantante neomelodica palermitana di 32 anni è stata accoltellata nel bagno di casa sua dove è stata trovata in un lago di sangue. A confessare il delitto il marito con il quale i rapporti erano incrinati già da tempo, come racconta il padre della vittima.

Leggi anche > Palermo, cantante neomelodica uccisa dal marito. L'ultimo post di Piera su Fb: «Vuoi dei fiori a San Valentino? Muori il 13»

«Mia figlia restava ancora in quella casa per i bambini», ha raccontao il papà di Piera. La famiglia della donna era a conoscenza del fatto che il rapporto tra i due non fosse idilliaco, ma anzi che se non ci fossero stati i figli Piera sarebbe andata anche via di casa. Nessuno per ora ha parlato di un rapporto violento o di violenze subite in passato da Piera, ma c'è il sospetto che alla base del folle gesto del marito ci fosse la gelosia. I due avrebbero litigato fuoriosamente fino a quando il 37enne Salvatore Baglione non si è avventato sulla moglie uccidendola con diverse coltellate.

La notizia ha sconvolto le famiglie e tutta la città di Palermo ma anche i suoi colleghi e le persone vicine al mondo della musica. «Era una ragazza semplice e solare. Una persona veramente per bene – scrive su Facebook Piero Sala, discografico e proprietario della Air Music, lo studio di registrazione audio dove Piera Napoli ha lavorato negli ultimi 5 anni – Sono distrutto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA