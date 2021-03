Coronavirus, il Piemonte verso la zona rossa: «Rt, incidenza e pressione ospedaliera oltre la soglia limite»

Coronavirus, il Piemonte ad un passo dalla zona rossa. I dati del contagio nella Regione non lasciano grandi speranze: tutti i valori dei criteri stabiliti per la ripartizione in zone sono oltre la soglia limite d'allerta.

È quanto emerge dai dati dell'ultimo report settimanale del ministero della Salute che indicano per il Piemonte un quadro da zona rossa. In particolare, l'Rt puntuale risulta a 1.41 (superiore al valore 1.25 definito per il passaggio in zona rossa) e l'incidenza dei contagi è di 279 casi ogni 100 mila abitanti.

Aumentano anche i focolai e la percentuale di tamponi positivi così come oltre soglia risulta pure l'occupazione di posti letto sia di terapia intensiva (36% in crescita rispetto al 29% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 30%) sia di posti letto ordinari (42% in crescita rispetto al 37% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 40%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 14:30

