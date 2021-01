Picchiavano e umiliavano ragazzi disabili, i video finiti sui social: tre arresti

Avevano preso di mira da tempo alcuni ragazzi disabili, picchiandoli e deridendoli. Poi, un gruppo composto da tre giovani ha anche iniziato a caricare sul web i video delle loro angherie. I filmati non sono sfuggiti ai carabinieri, che hanno arrestato tre uomini di 23, 26 e 36 anni.

È accaduto a Licata (Agrigento). L'arresto dei tre indagati, ora accusati di tortura, sequestro di persona e violazione di domicilio, è scattato la scorsa notte. I tre uomini arrestati sono Gianluca Sortino, 23 anni, Antonio Casaccio, 26, e Angelo Marco Sortino, 36. Tre anche le vittime del branco, che venivano prese di mira proprio per la loro disabilità.

In alcuni casi i tre erano anche riusciti a entrare nelle case delle loro vittime; in un'occasione un disabile era stato picchiato con un bastone, legato col nastro adesivo e abbandonato in strada; in altre circostanze, le vittime venivano umiliate con secchiate di vernice in faccia, mentre calci, pugni, bastonate e minacce di morte erano all'ordine del giorno.

Entro 48 ore i pm chiederanno la convalida del fermo per i tre indagati - che hanno nominato come difensore l'avvocato Santo Lucia - e sarà fissata l'udienza davanti al gip.

