«Picchiate sul bus perché avevamo il velo, calci e pugni da una ragazza: ci ha chiamato terroriste»

Due ragazze picchiate perché avevano il velo su un autobus, da una ragazza: lo ha raccontato su Facebook una giovane musulmana, Fatima Zahra Lafram, in un video che è diventato virale.

Oggi una ragazza ci ha strappato il velo dalla testa -

ha scritto nel suo post a corredo del video - Con lui ha tirato via tutti i valori su cui è fondata l’Europa. Ha distrutto e umiliato non solo noi, ma anche tutti quelli che credono nella libertà

«Eravamo sul pullman di ritorno dal centro - racconta la giovane che indossa un velo nero - una mia amica si è allontanata da un cane e una ragazza, dopo averle gridato 'Vi spaventate per un cane e poi fate gli attentati terroristici!', le ha strappato il velo. Abbiamo chiamato la polizia, e quella ragazza ci ha colpito ancora».

Nel video la ragazza è in ospedale:

Ci ha riempito di pugni, mi ha dato un calcio, sono in ospedale perché sto per fare una lastra e ho appena smesso di piangere, come potete vedere

,

Tutto il pullman si è agitato, abbiamo fatto chiudere le porte, l’autista si è fermato e abbiamo chiamato la polizia -

dice

- tutti i passeggeri hanno voluto testimoniare con noi

.

Per tutti quelli che pensano che l’islamofobia non sia una cosa reale, noi lottiamo tutti i giorni contro questi episodi perché invece sono reali -

conclude Fatima

- è la prima volta però che le prendo, ed è stato umiliante, anche perché è la polizia stessa a sapere di avere le mani legate

.

».Il fatto sarebbe avvenuto su un bus di linea di Torino: