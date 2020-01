Picchiata perché lesbica, su Fb spunta un altro caso fake. E Giulia si infuria: «Io aggredita davvero»

Rompe il silenzio, sempre su Facebook,, la giovane potentina pestata mercoledì 15 gennaio scorso da due uomini in strada a Potenza perché lesbica. E lo fa per ribadire - di fronte a una provocazione della pagina Fbche ha «costruito» un caso analogo per sbugiardarla - che lei è stata aggredita davvero. «Torno a scrivere perché purtroppo devo continuare a difendermi e sta volta non davanti ad un aggressione massiva e fisica ma da accuse di una quindicenne che, supportata dalla sua famiglia, ha inscenato un'aggressione per dimostrare quanto sia semplice essere popolare sul web, facendo riferimento a ciò che ho subito».«Io non auguro a nessuno - prosegue Ventura, che aveva denunciato l'aggressione sul popolare social network con tanto di foto delle ferite riportate e di copia del referto medico redatto dall'ospedale San Carlo di Potenza - di subire ciò che ho subito io, perché non basterebbe un colpo d'acqua a togliere il trucco delle tumefazioni, resterebbero e non sulla pelle ma nell'anima, non auguro a nessuno ciò che ho io dentro e nemmeno la rabbia che mi pervade, ma vi auguro di cuore di ritrovare il senso civico e di cominciare a rispettare le persone, auguro a voi famiglia, di rendervi conto dell'azione in cui avete supportato la ragazza senza correggerla».