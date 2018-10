Ameba mangia-cervello uccide Fabrizio, 29 anni: «Si muore nel 90% dei casi». Colpa di un bagno in piscina

«Non sapevo che in Italia lanon si può». È questa la frase choc di un cittadino nepalese di 44 anni, proferita davanti al Gup di. Lo straniero, come riporta Il Gazzettino, lo scorso giugno, è statoper maltrattamenti in famiglia.Rinviato a giudizio, così come richiesto dal sostituto procuratore Daniela Randolo titolare delle indagini, dovrà comparire davanti al. Il, assiduo frequentatore delle sale scommesse e all’epoca dei fatti dipendente del Bingo all’Arcella, quartiere cittadino di Padova, l’otto marzo di quest’anno, festa della donna, ha pestato a sangue la moglie.L’ha picchiata utilizzando un grosso paio di scarpe con la punta rinforzata e l’ha colpita almeno cinque volte sulla schiena. La donna, anche lei nepalese di 26 anni, ha urlato a squarciagola dal dolore e un vicino