Geloso dei fratelli più piccoli, massacra di botte la mamma a 13 anni

Ha picchiato la madre, l'ha minacciata e aggredita selvaggiamente. Per questo un 14enne è stato denunciato dai carabinieri di Vizzini, a Palermo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.



Sembra che il ragazzino fosse geloso dei fratelli più piccoli, di 12 e 3 anni. L'ultima lite perché la donna non voleva comprargli il motorino. La madre ha chiamato il 112 e il figlio è stato affidato a una comunità. Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 16:31