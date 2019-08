Picchia in maniera selvaggia la sua ex, ma rimane libero. La sequestra una seconda volta violentandola per 4 ore

Dopo esser stato denunciato per averla picchiata e segregata in casa lo scorso gennaio, l’ex fidanzato, N.G., 42 anni di Morro D’Oro, la incontra per strada a Giulianova e la costringere ad avere rapporti sessuali per 4 ore. Non soddisfatto il giorno seguente, ieri, la ferma di nuovo per strada, aggredendola.



Una vicenda che ha dell'agghiacciante. Il primo episodio è avvenuto a gennaio di quest’anno, quando i Carabinieri della Stazione di Roseto erano dovuti intervenire, d’urgenza, in seguito alla richiesta d’aiuto di una 40enne di Roseto, che riferiva di essere stata segregata in casa dal suo compagno e di essere stata picchiata con estrema violenza. Sul posto, i militari avevano trovato la donna con evidenti ferite al volto ed ecchimosi su tutto il corpo, mentre il compagno era completamente ubriaco e disteso sul letto, addormentato dopo aver bevuto un numero impressionante di bottiglie di birra, abbandonate vuote per terra e in giro per tutto l’appartamento.



Ai carabinieri la vittima, in lacrime, aveva riferito di essere stata chiusa a chiave in camera da letto, e, dopo essere stata privata del telefonino cellulare, di essere stata percossa selvaggiamente con pugni, testate al viso, calci e lanci di oggetti, come piatti, bicchieri, soprammobili ed altro. Tutto era accaduto poiché l’uomo, l’aveva ingiustamente incolpata di avergli sottratto una somma di denaro. In seguito alle indagini svolte i militari acclararono che la vittima non aveva sottratto alcuna somma, ma che quest’ultimo l’aveva persa giocando alle slot-machine. N.G., fu quindi denunciato per sequestro di persona e lesioni personali pluriaggravate. Il Tribunale di Teramo emise contro l’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.



L’altro ieri, nonostante il divieto, N.G. ha fermato la sua ex fidanzata per strada, a Giulianova lido, in pieno centro, costringendola a seguirlo in una abitazione a ad avere, per quattro ore, rapporti sessuali con lui. La donna, riuscita a fuggire, si è poi presentata in caserma, a Giulianova, per denunciare questo nuovo episodio di violenza. I Carabinieri hanno iniziato a tenere d’occhio, in via Marconi, ieri mattina, N.G. è stato sorpreso ad aggredire, per l’ennesima volta, la sua ex. Ma questa volta è stato tempestivamente bloccato ed arrestato in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a Teramo. Oggi si svolgerà, in Tribunale, l’udienza di convalida. Giovedì 22 Agosto 2019, 09:05

