Piazza Vittorio Emanuele sarà intitolata a Carlo di Borbone: ecco quando

Richiedente asilo trova portafogli con oltre mille euro e lo riconsegna a un pensionato: l'uomo reagisce così​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione era già stata annunciata da qualche mese, ora è tutto pronto per la cerimonia ufficiale:, in provincia di, sta per diventare il primo Comune "desabaudizzato". Per la gioia dei revisionisti storici sull'Unità d'Italia e di tanti neo-borbonici, infatti, la centralissimasarà reintitolata con un omaggio ad uno dei sovrani dellepiù famosi:, re di Napoli dal 1731 al 1735, quando poi abdicò per ottenere il trono di Spagna. Come riporta anche VesuvioLive , l'amministrazione comunale, per iniziativa del sindaco Giorgio Zinno e dell'assessore alla Cultura Pietro De Martino, ha ufficialmente indetto la data della cerimonia in cui verrà negata la memoria del sovrano di casa Savoia al trono durante il Risorgimento e l'unificazione d'Italia, in favore di un altro sovrano, antecedente adi oltre un secolo.Il motivo è presto spiegato: anche se la questione meridionale di certo non è un tema attuale o recente, negli ultimi anni al Sud si sta diffondendo un certo revisionismo storico sul Risorgimento italiano. La dinastia deie gli eroi risorgimentali,in primis, non sono certo visti come tali e, anzi, da alcuni vengono considerati dei veri e propri mandanti o autori di genocidi. Poiché con l'Unità d'Italia era stato imposto a tutti i comuni italiani di intitolare piazze e vie del centro a Vittorio Emanuele II, Garibaldi o Cavour, il sentimento di malcontento ora decide di prendere la propria rivalsa., la cittadina che ha dato i natali a Massimo Troisi, sta per diventare il primo Comune d'Italia a negare la memoria dei Savoia in favore dei Borboni. La cerimonia ufficiale è stata indetta per sabato prossimo, 13 aprile 2019, dalle ore 10 nella centralissima piazza che ospita anche il municipio e che verrà intitolata a. In una circolare, l'amministrazione comunale ha spiegato i motivi della scelta: «era un sovrano illuminato e autore di opere architettoniche e artistiche di grande pregio che sono state da impulso alla realizzazione del patrimonio storico denominato Miglio d’Oro».