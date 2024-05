Tuffo nella fontane della piazza mostrando le parti intime ai passanti, identificati dai video delle telecamere di sorveglianza: multe fino a 30mila euro

Bagno nelle vasche di piazza Europa a Noventa (Padova) e poi bisogni fisiologici in mezzo a via Roma durante il passaggio delle auto. Scoperti dalla polizia locale, in arrivo multe fino a 30mila euro. In sette sono arrivati in piazza Europa nel cuore della notte a bordo di un Suv. Poi hanno fatto "festa" senza sapere che l'area è videosorvegliata.

Dopo una serrata indagine portata avanti dagli agenti della polizia locale, i primi colpevoli sono stati identificati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 11:11

