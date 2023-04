Accende la piastra per lisciare i capelli e sul treno accade l'impensabile. Il video su TikTok diventa virale

di Redazione Web

Accende la piastra per lisciare i capelli su un treno regionale e... scatta l'allarme antincendio. È quanto mostra un video pubblicato sulla piattaforma TikTok e che ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni.

«Buongiorno bagnato, buongiorno fortunato», ha scritto il proprietario dell'account a corredo del filmato che spiega quanto accaduto. Ma andiamo con ordine.

Il video virale su TikTok

Secondo quanto mostrato nel video, la giovane studentessa avrebbe accesso una piastra per lisciare i capelli attaccandola alle prese elettriche messe a disposizione sui treni per ogni passeggero. «Sono le 6:50 hai fatto tardi e decidi di passare la piastra in treno», si legge. Il treno regionale era in movimento ma la destinazione non è stata specificata dall'utente.

Il video prosegue mostrando quanto accaduto: «Tre minuti dopo...», ha scritto l'utente su uno sfondo nero, invitando così gli utenti a guardare il resto del video. Improvvisamente il caos: «Scatta l'antincendio ed evacuano l'intero treno», ha concluso la giovane mostrando la situazione sul treno. Fumo e luci accecanti tra le carrozze del trasporto pubblico.

L'ipotesi più accreditata è che «ci sia stato un corto circuito alla presa, ma poteva succedere anche con un semplice telefono in carica... è stato un caso isolato, la colpa non è della piastra che non è pericolosa dato che le fanno anche portatili apposta per i viaggi», ha scritto un utente.

Altri utenti hanno giustificato l'accaduto così: «Il vapore prodotto dalla piastra ha fatto scattare i sensori antincendio», o ancora: «La presa dei treni non è fatta per supportare i watt di una piastra». La giovane tiktoker non ha replicato alle domande poste dagli utenti, quindi non è chiaro come sia andata a finire.

Ma una cosa è certa, il video ha riscosso un enorme successo: «Si sarà beccata le peggiori maledizioni da parte di tutti i passeggeri», ha twittato un utente sulla piattaforma di microblogging. «Sinceramente la storia più bella letta da stamattina», ha scherzato un altro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 15:13

