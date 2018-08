Piacenza, violenza sessuale sulle compagne a scuola. Indagati due 15enni

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PIACENZA – Con l’accusa di aver molestato delledue giovani studenti di una scuola di Piacenza, età 15 anni, sono indagati dalla procura dei minori di Bologna perdi gruppo. Il caso, che risale a diversi mesi fa, nasce grazie alle due ragazze che hanno avuto il coraggio di raccontare l’accaduto all’insegnate: il docente ha poi informato il Preside che a sua volta ha attivato la procura.Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto mentre i giovani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Starà ai Carabinieri stabilire se il fatto ha avuto come teatro l’edificio scolastico e se le molestie siano avvenute durante l’orario di lezione. L’istituto coinvolto è in attesa delle risultanza delle indagini anche se per ora è intervenuto con dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti nel caso.