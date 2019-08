Coppia scomparsa nel nulla: inchiesta per sequestro di persona Ricerche con 100 agenti e 2 droni

Piacenza le indagini sulla misteriosa scomparsa di Massimo Sebastiani e di Elisa Pomarelli, la coppia di amici - lui 45 anni, lei 28 - di cui si è persa traccia da tre giorni nella zona di Carpaneto.



La Procura della repubblica di Piacenza ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sequestro di persona, ma al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati. Nel pomeriggio il sostituto procuratore Ornella Chicca farà un sopralluogo nella zona delle ricerche, compresa l'abitazione del tornitore 45enne, che è stata posta sotto sequestro. Svaniti nel nulla: non vi è più traccia di Elisa e Massimo. Proseguono ale indagini sulla misteriosa scomparsa die di, la coppia di amici - lui 45 anni, lei 28 - di cui si è persa traccia da tre giorni nella zona di Carpaneto.La Procura della repubblica diha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sequestro di persona, ma al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati. Nel pomeriggio il sostituto procuratorefarà un sopralluogo nella zona delle ricerche, compresa l'abitazione del tornitore 45enne, che è stata posta sotto sequestro.

Le operazioni di ricerca, che nei giorni scorsi si sono concentrate principalmente a Carpaneto, ultimo luogo dove è stata vista la donna, questa mattina si sono spostate a Sariano, nel Comune di Gropparello, dove è stato attivato anche il Soccorso Alpino a causa della presenza di alcune zone boschive impervie da perlustrare. Sono circa 100 le forze in campo schierate per la task force, divise in scaglioni da 50 per ogni turno.



Le operazioni, iniziate all'alba, continueranno non oltre le 19.30 circa, a causa della scarsa visibilità. Per via di condizioni meteo avverse nella giornata di oggi l'elicottero ed il nucleo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco non sono stati attivati per la ricerca. L'operazione si serve anche di due droni, uno del Coordinamento dei Volontari della Protezione Civile, utilizzato già a partire dalla giornata di ieri, e un secondo arrivato oggi dai Vigili del Fuoco di Torino.



Gli agenti hanno controllato le riprese della videosorveglianza e gli Ospedali delle zone limitrofe, per verificare eventuali accessi nei pronti soccorso, ma nessun elemento di riscontro è stato trovato. Le schede tecniche dei due scomparsi sono state inoltrate alla Polizia di Frontiera ed alla Polizia Ferroviaria di tutto il territorio nazionale, che rimane in allerta. Prevista per venerdì mattina la convocazione di un'ulteriore riunione in Prefettura per fare il punto della situazione e decidere sul proseguo delle ricerche.



La Prefettura di Piacenza sta inoltre valutando, insieme all'Agenzia Regionale della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, l'eventuale attivazione di associazioni di volontariato per lo schieramento di ulteriori droni per il controllo del territorio, qualora lo si valutasse necessario. Al momento nessuna pista investigativa è esclusa.

