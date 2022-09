Ragazza di vent'anni molestata in centro: ancora orrore a Piacenza, denunciato un 16enne egiziano

Un altro caso di violenza sessuale a Piacenza, dopo il terribile caso di qualche settimana fa con una donna ucraina aggredita e violentata da un richiedente asilo. Stavolta la presunta vittima sarebbe una ragazza di vent'anni, italiana, che ha denunciato di essere stata aggredita e molestata da un giovane di origini nordafricane: la polizia ha fermato ieri notte un ragazzino di 16 anni egiziano, dopo che la ventenne, sotto choc, aveva chiamato il 113 dopo l'aggressione avvenuta in pieno centro storico.

Le volanti poco dopo hanno rintracciato il sedicenne, che corrispondeva alla descrizione e che sarebbe stato riconosciuto dalla vittima. Il giovane, che è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico che nascondeva negli slip, ha trascorso la notte negli uffici della Questura. Questa mattina è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale: avrebbe infatti molestato la ragazza dopo averla seguita per strada. La giovane è riuscita fortunatamente a divincolarsi e a chiamare la Polizia che ha poi fermato il ragazzino.

