Investito da un autobus mentre attraversa la strada: morto 35enne

Investito da un bus mentre attraversava la strada sulle strisce: un uomo di 35 anni è morto nel tardo pomeriggio a Piacenza dopo essere stato travolto da un autobus di linea. E' accaduto vicino alla stazione ferroviaria. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo e del perché l'autista non sia riuscito a frenare in tempo. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.

Pare che l'uomo stesse attraversando la strada quando, all'improvviso, è sopraggiunto il bus che lo ha centrato in pieno. Il 118 lo ha rianimato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale dove però è morto poco dopo l'arrivo in ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 20:57

