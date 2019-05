Donna morta in casa con tagli alla gola: il marito scomparso con i figli di due e cinque anni

Donna trovata morta in casa con tagli alla gola. I figli di due e cinque anni sono scomparsi insieme al marito. Prende corpo l'ipotesi di un omicidio sul caso del ritrovamento del cadavere di donna questa mattina in un'abitazione di Borgonovo, in provincia di Piacenza.



La vittima è una donna marocchina di 45 anni che pare abbia dei profondi tagli alla gola. Abitava con il marito che al momento è irreperibile insieme ai due figli di due e cinque anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia. Sul posto il comandante provinciale dell'Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. Sono in corso accertamenti.