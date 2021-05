La studentessa che ha ricevuto 6 dosi di vaccino Pfizer: «Ho avuto paura ma non denuncerò nessuno, tutti sbagliano»

Le hanno iniettato 6 dosi di vaccino contro il Covid e finisce in ospedale. Una studentessa di psicologia clinica è ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa (Massa Carrara) dove le sue condizioni non sembrano essere gravi anche se i medici vogliono monitorarla non essendoci letteratura sul suo caso.

«Ho mal di testa, tanta stanchezza e mi sono presa un bello spavento. Adesso bisogna vedere che cosa accadrà», spiega la 23enne intervistata da Il Corriere della Sera. La ragazza, laureata in Psicologia clinica e attualmente iscritta alla Magistrale all’Università di Pisa, ha affermato che per il momento non ha intenzione di denunciare l’ospedale: «Sono cose che possono accadere, tutti si sbaglia, non c’è dolo. L’ho letto negli occhi dell’infermiera che mi ha fatto l’iniezione».

La 23enne ammette di non aver osservato nulla di strano quando le è stato somministrato il vaccino: «io ho il terrore dell’ago nella carne e dunque non guardo mai chi mi fa le iniezioni. Ma appena inoculata la dose, anzi le dosi, ho capito subito che c’era qualcosa che non era andata per il verso giusto». L'infermiera, infatti, si è subito allarmata, è poi andata a parlare con il medico e a quel punto hanno chiesto alla giovane di uscire e le hanno spiegato quello che era successo ed è stata ricoverata.

