Pestato a sangue in strada dal branco di sei ragazzi: 27enne all'ospedale

È stato pestato a sangue da un gruppo di sei ragazzi la notte tra sabato e domenica a Frascati. Il 27enne è arrivato al pronto soccorso con un trauma cranico facciale e lo zigomo destro fratturato, per un totale di 30 giorni di prognosi.Dimesso dall'ospedale è tornato a casa e poi intorno alle 8 di ieri mattina ha denunciato l'aggressione ai carabinieri. Sembra che alla base del brutale pestaggio, avvenuto intorno alle 2 nei pressi di un bar di via Lunati, ci siano futili motivi. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Frascati per identificare gli autori dell'aggressione.