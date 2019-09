Pestano un tunisino in carcere: 15 agenti sotto inchiesta, 4 subito sospesi. Accusati di lesioni e tortura

su un tunisino neldi: la Procura diapre un'inchiesta su 15, 4 subito sospesi. «Sospensione immediata» per i quattrodestinatari di provvedimento di interdizione da parte dell'autorità giudiziaria e «doverose valutazioni disciplinari» per i quindici che hanno ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha disposto ilinformato dalla Procura della Repubblica diche indaga, come riporta La Repubblica, su un episodio di pestaggio ai danni di un tunisino che sarebbe avvenuto neldi. Agliin servizio è stato contestato anche il reato diL'indagine definita dal Dap «complessa e delicata», ha interessatoin servizio nel carcere die trae origine dalla denuncia fatta da alcuni detenuti su presunti pestaggi avvenuti all'interno del'istituto toscano. Levanno dalle minacce alle lesioni aggravate, al falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale, allaNell'avviare l'iter dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, il Dap confida «in un accurato e pronto accertamento da parte della magistratura», ma al tempo stesso esprime «la massima fiducia nei confronti dell'operato e della professionalità degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che svolgono in maniera eticamente impeccabile il loro lavoro».