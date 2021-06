Maestra ha un malore mentre sta per entrare a scuola. Rianimata, è gravissima

Ansia per una giovane maestra del Pescarese ricoverata in rianimazione a Chieti dopo essersi sentita male ieri mattina a Montebello di Bertona mentre prendeva servizio nella scuola elementare del paese vestino. La 35enne, mamma di una bimba e insegnante matematica, ha avvertito un malore nel momento in cui è scesa dall'auto, dopo un viaggio tranquillo da Montesilvano, per recarsi a scuola. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: prima gli operatori scolastici, poi l'azione del veterinario del paese che le ha praticato un massaggio cardiaco senza esito. Fortunatamente c'è stato l'immediato arrivo da Penne di un'ambulanza del 118: il personale sanitario è riuscito a far riprendere l'insegnante, mentre nel frattempo la vigilessa si era già attivata procurandosi un defibrillatore.

A causa della gravità della situazione, si è reso necessario far decollare da Pescara anche l'elicottero che ha provveduto al trasporto della donna all'ospedale di Chieti dove è stata ricoverata in rianimazione in stretta osservazione. Le condizioni della donna si sarebbero comunque stabilizzate. L'insegnante, calabrese di origine, vive a Montesilvano. Il suo viaggio verso Montebello di Bertona era dunque stato senza problemi, come ha detto un suo collega che, alla guida della propria auto, è stato sempre vicino a quella della donna la quale pertanto si è inspiegabilmente accasciata al suo arrivo a scuola.

