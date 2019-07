Pescara, la furia dell'acqua porta via tutto: un uomo e un'auto trascinati dalla corrente

Mercoledì 10 Luglio 2019, 17:33

l'ondata di maltempo ha mandato letteralmente nel panico l'intera città: secondo quanto afferma l'agenzia Adnkronos, che ha postato alcuni video, la corrente d'acqua che ha invaso la strada ha trascinato alcune auto, motorini e anche un uomo. Bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio, l'uomo steso a terra e capo in alto viene trascinato via dalla corrente, in via di Sotto, nella zona dei Colli innamorati.La zona - per via delle pendenze che la contraddistinguono - è tra le più martoriate in questa giornata che ha visto Pescara travolta prima da una fortissima grandinata con chicchi grandi come arance, poi da un violento nubifragio. Un altro video, pubblicato sempre sul sito dell'Adnkronos, mostra la stessa via di Sotto travolta dall'acqua e una Fiat 600 color carta da zucchero investita dalla corrente: alla guida si intravede un uomo che non riesce a tenere la strada ma viene trascinato dalla corrente col suo abitacolo. L'autore del video, che riprende anche un motorino divelto in strada, continua a gridare «oddio, oddio, oddio, non ci credo... La macchina se la sta a portà appresso...».