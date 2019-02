Figlio di 28 anni si barrica in casa e minaccia di uccidere il padre

Unsi è barricato in casa e: sta succedendo in questi minuti a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, in via XX Settembre, dove il giovane sta tenendo in ostaggio il papà con un coltello dopo un litigio. Un mediatore dei carabinieri è a colloquio a distanza con il giovane barricato in casa. Anche un cugino del giovane sta tentando di convincerlo a desistere.Intanto sul posto è arrivato unspecializzato in particolari operazioni: si sta continuando ancora a trattare ma i militari del corpo speciale sono già pronti per il blitz all'interno dell'abitazione dove il 28enne minaccia di uccidere il padre. L'irruzione potrebbe essere questione di minuti. «È una famiglia con dei problemi, che conosciamo da tempo. Lo stesso ragazzo in passato ha dato luogo ad altri episodi critici», ha intanto il sindaco di Tocco, Riziero Zaccagnini.Sul posto i sanitari del 118, Carabinieri, Vigili del Fuoco, sindaco e vicesindaco del paese, insieme a psicologi della Asl che stanno cercando di dialogare con il giovane: è arrivato anche il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Pescara, colonnello Marco Riscaldati. Presenti anche il tenente Tonino Marinucci, comandante della Compagnia Cc di Popoli (Pescara), e un medico della ASL.