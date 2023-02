Pescara, il cadavere di un uomo trovato in un palazzo del centro: è mistero, indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo di 69 anni è stato trovato nella tarda serata di sabato 11 febbraio, nell'androne in palazzo di Corso Umberto a Pescara, in pieno centro. A chiamare i soccorsi sono state le persone che hanno incontrato il corpo inerme. Si tratta di un uomo originario di Montesilvano.

Disposta l'autopsia

Inutili i soccorsi. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Il pm di turno ha disposto l'autopsia per risalire alle cause del decesso. L'ipotesi del malore è quella attualmente più probabile. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di lesioni.

Si dovrà chiarire cosa ci faceva l'uomo in quel palazzo del centro. Ogni ipotesi resta aperta. Sembrerebbe esservi una correlazione con un B&B dove forse l’uomo si stava recando o dal quale usciva: di certo c’è, perchè subito verificato dai carabinieri, che non vi fosse alcuna registrazione a suo nome, ripota Rete8.

