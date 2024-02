Pescara, in bilico sul balcone al quinto piano: minaccia di buttarsi dopo il cambio di sesso

È da ieri in bilico, a piedi nudi, sulla balaustra di un balcone della casa in cui abita, a Pescara, ingresso in piazza Spirito santo, affaccio sulla retrostante via Rieti. E ci è rimasto fino a stamattina, con la minaccia costante di gettarsi nel vuoto da un altezza di circa 17 metri. La casa di D.D.D., 23 anni, identità maschile acquistata dopo un cambio di sesso anagrafico, è al quinto piano. Una personalità - dicono i conoscenti - compelssa già nota anche alle forze dell'ordine. Sul balcone con lui c'è anche il cane. La notizia la riporta Il Messaggero.

L’intero isolato compreso tra via Napoli, via Rieti e piazza Spirito Santo, è stato sigillato dalla polizia locale, mentre la gestione della crisi è stata assunta da personale della questura, sul posto anche con negoziatori specializzati. L’uomo, nato biologicamente donna con il nome di Roberta, si è barricato in casa da solo e si trova su un balcone presidiato da un cane di grossa taglia, che rende impossibile un intervento acrobatico dall’alto.

