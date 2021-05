Bimbo di 2 anni muore annegato nella piscina di casa. L'orrore sotto gli occhi dei genitori

Choc nel pescarese dove un bambino di appena 2 anni è morto annegato nella piscina della villetta in cui abita la sua famiglia. Il dramma è accaduto ieri sera intorno alle 20 in via Maddalena a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara: a chiamare il 112 sono stati i genitori, che dopo averlo perso di vista per pochi minuti, sono corsi a cercarlo ma si sono trovati davanti agli occhi la tragedia.

Il bimbo era infatti caduto nella piscina ed è morto annegato: il suo corpicino è stato trovato senza vita dalla mamma e dal papà. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte dei genitori: i carabinieri, arrivati sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso del piccolo. Ulteriori accertamenti sono in corso ma, dai rilievi effettuati, scrive l'Adnkronos, sembrerebbe trattarsi di una disgrazia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 12:51

