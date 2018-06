Ottanta intossicati, la maggior parte sono bimbi: il sindaco sospende il servizio mensa nelle scuole

Spray urticante a scuola: 500 ​intossicati tra studenti e professori​

Un'ottantina di persone, la maggior parte delle qualidi sette diverse scuole, sono state ricoverate in ospedale con i sintomi di un'. Nel migliore dei casi, chi sembra essere stato colpito ha accusato febbre alta e dolori intestinali, ma una ventina di bimbi sono ancora ricoverati in pediatria, anche se non in gravi condizioni. È quanto accaduto a, dove il sindaco,, ha disposto la sospensione del servizio dellea scopo precauzionale, in attesa degli esami del Nas.Al momento, nella città abruzzese, il tempo pieno è stato sospeso alle, mentre è garantito negli, ma solo per quei genitori che intendono far pranzare i figli a casa per poi riportarli a scuola. «Stiamo lavorando a formule alternative, una volta accertato che questi casi non dipendano dalla qualità del cibo della mensa potremo anche ripristinare il servizio» - ha spiegato il primo cittadino pescarese - «Saremo a fianco delle famiglie e tuteleremo la salute dei bambini in ogni caso». I risultati delle analisi del Nas sono attesi per oggi pomeriggio.