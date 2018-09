Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il 30 agosto mia sorellaera stata in ospedale e visitata da una dottoressa. Lei era conosciuta perché in cura per problemi psichiatrici, ma nessuno ci ha chiamato. Poi è andata via e qualche ora dopo è stata trovata, irriconoscibile sotto una coperta, nel tunnel della stazione. Se l'avessero trattenuta, come avrebbero dovuto fare, o ci avessero chiamato, invece di dimetterla, oggi mia sorella probabilmente sarebbe ancora viva. Quel giorno, è andata via dall'ospedale ed è venuta o è stata portata sotto questo tunnel dove c'era degrado, sporcizia, prostituzione e tanto altro».È un grido di rabbia e dolore quello di, la sorella di, la 33enne ritrovata senza vita sotto il tunnel della stazione di Pescara la notte fra il 30 e 31 agosto del 2017: dopo oltre un anno di indagini si è scoperto che la donna, in un primo momento ritenuta morta per cause naturali, era stata inveceda un cocktail di farmaci e alcol; per l'accaduto sono indagati due romeni accusati di omicidio volontario, violenza sessuale e abbandono di persona incapace. Anna era interdetta e aveva come tutrice proprio la sorellaIsabella che punta il dito contro i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. «Fino a ieri siamo stati in silenzio per rispetto degli inquirenti - ha spiegato - ma oggi il dolore è ancora più grande per quello che abbiamo saputo ufficialmente, e che avevamo sempre sostenuto, e cioè che mia sorella non si era suicidata, ma era stata uccisa. Mia sorella non era frequentatrice di questi posti, come molti hanno detto. Non beveva, ma era una donna che soffriva di disturbi psichici e ogni tanto si allontanava da casa, ma poi veniva sempre ritrovata dalle forze dell'ordine, o da noi familiari. Invece è stata ritrovata il 31 agosto morta ammazzata».Il legale della famiglia Martello, Carlo Corradi, ha detto di avere appreso dagli organi di stampa che «c'era stata questa accelerazione delle indagini e che fosse stato chiuso il caso con un avviso di conclusione delle indagini. Chiaramente come legale della sorella di Anna e del cognato, abbiamo sempre sostenuto a gran voce che non si trattava di suicidio, ma dimorte violenta e omicidio. Questo perché la donna, seppur alle prese con problemi psichiatrici, non era mai giunta a commettere gesti eclatanti. Smentisco che frequentasse la zona dellastazione e che assolutamente era astemia e non beveva, anche perché era sottoposta ad un trattamento farmacologico. Tutti questi elementi ci portavano a ritenere, e oggi abbiamo avutoconferma, che non poteva trattarsi di suicidio».L'avvocato Corradi ha poi ricostruito le ore precedenti la morte di Anna. «Oltre a supportare le autorità inquirenti, ho svolto degli accertamenti, tramite indagini difensive, acquisendo un dato oggettivo e documentale in base al quale Anna è entrata poche ore prima di essere ritrovata senza vita, ovvero il 30 agosto, viene registrato intorno alle 18.30 il suo transito al prontosoccorso, con visita psichiatrica, e con espresso avviso che doveva essere contattata la famiglia, che non è stata mai contattata».