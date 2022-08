Vanno a pescare in un'area protetta e postano tutto online: il clamoroso 'autogol' di due giovani tiktoker

Per i due giovani doveva essere solo un filmato come tanti altri. Per raccontare il loro primo giorno di vacanza in Sardegna, ma si è trasformata nella prova dei reati commessi. Un tiktoker, Federico Baroni, e il suo giovane amico adesso sono nei guai dopo aver caricato il video su TikTok mentre pescano delle cernie enormi nella zona protetta di Capo Caccia, ad Alghero in provincia di Sassari.

Il video autogol





Nei guai

Il Gruppo d'intervento giuridico (Grig) ha segnalato l'accaduto alla procura, al Corpo forestale della Regione Sardegna, alla Guardia costiera, al Comune di Alghero, all'Azienda speciale di gestione del parco naturale di Porto Conte e dell'area marina protetta "affinché vengano svolti gli opportuni accertamenti e applicate le sanzioni di legge e la procura della Repubblica di Sassari ha presentato un esposto sulla vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 19:45

