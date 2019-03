Travolto sulle strisce, è grave ma non ha ancora un nome: «Aiutateci a identificarlo»

Ultimo aggiornamento: 17:48

Travolto mentre attraversa sulle strisce pedonali a Pesaro, grave un anziano soccorso dall'eliambulanza. Ma è giallo sulla sua identità: la Polizia municipale lancia un appello perché chiunque abbia notizie utili si faccia avanti per poter avvertire i familiari.L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla Statale Adriatica in zona Villa Caprile. L'uomo, un ultrasettantenne, stava attraversando sulle strisce pedonali, con la bicicletta a mano, quando è stato travolto da uno scooter condotto da un ragazzo. Il giovane ha tentato di evitare l'impatto con una frenata improvvisa ma non è riuscito nel suo intento. L'uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa e perdendo i sensi. Immediato il soccorso da parte dei sanitari del 118 che, visto il grave trauma cranico dell'uomo investito, hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasferimento all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto i vigili urbani per i rilievi.