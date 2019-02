La 'spazzina anonima' identificata: è una cantante giapponese. Il sindaco: «Ci ha dato una lezione»

- La stiamo rintracciando per premiarla con un piccolo riconoscimento. Spero che questa bella storia abbia fatto riflettere coloro che continuano a sporcare la città».





La donna era stata immortalata da alcune foto mentre raccoglieva volontariamente con scopa e paletta cartacce e mozziconi di sigaretta nel centro storico. «Conoscete questa donna? - aveva chiesto il sindaco alla platea social, pubblicando le foto in sequenza della 'spazzina volontaria' - Non so se sia italiana o straniera, ma aiutatemi a rintracciarla. Vorrei premiarla come Comune di Pesaro per il suo senso civico. Di certo sta dando una lezione a tutti noi». Dopo pochi giorni, il lieto fine.

Alla fine sono riusciti a trovarla:pulisce le strade del, la donna del mistero che il sindacostava cercando di rintracciare con tanto di post su Facebook, è stata individuata. Si tratta di una quarantenne giapponese,, che vive a Pesaro da vent’anni, fa la cantante (non di professione) edel Paese del Sol Levante.È stato proprio il sindaco Ricci a ‘ufficializzare’ la scoperta, dopo che le foto della spazzina anonima avevano fatto il giro del web: «Ci ha dato una bella lezione di senso civico - ha scritto in un post su Facebook il sindaco