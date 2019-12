Dramma di Natale, morto nel sonno a 47 anni nel camper dove viveva con un amico

Domenica 22 Dicembre 2019, 06:15

Il dramma di Natale, 47enne muore nel camper in cui viveva con un amico. È la triste storia di Michele Andreani, un passato difficile costellato da dipendenze da droga e reati predatori, e un presente defilato. Da circa quattro mesi l’uomo viveva in un camper anella zona del parcheggio di Campo di Marte. Era ospite di un amico, condividevano la piccola casa a quattro ruote. Senza dare nell’occhio, dopo mesi in cui era stato agli arresti domiciliari e prima inIeri mattina Andreani non dava segni di vita, così sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuta anche la Volante della Polizia. Per il 47enne non c’è stato nulla da fare, i medici hanno solo potuto constatare il decesso. I poliziotti hanno iniziato ad approfondire la questione, su cui la magistratura vuole vederci chiaro. Infatti la procura ha deciso per l’che verrà eseguita la prossima settimana per chiarire le cause della morte. Dopo un passato da tossicodipendente, le condizioni di salute dell’uomo non erano ottimali a causa dell’aggravarsi di una malattia.