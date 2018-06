Enrico, medico, muore carbonizzato. Scoperta choc della moglie in giardino

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PESARO - Shock e sgomento ieri pomeriggio al Ledimar. Muore carbonizzato un noto medico. Enrico Maria Lemma, 73 anni, è stato trovato agonizzante nelle pertinenze della sua casa in via delle Allodole, nel quartiere Ledimar a Pesaro. A dare l’allarme, la moglie. Immediata la chiamata all’ambulanza. Una corsa disperata quella del 118, intervenuta a sirene spiegate assieme ai vigili del fuoco per cercare di salvare il medico. Le sue condizioni erano disperatissime. I sanitari hanno cercato di soccorrerlo. Era stato chiamato anche un elicottero per portarlo all’Ospedale Bufalini di Cesena, noto centro specializzato in ustioni. Ma le ferite aperte dal fuoco erano troppo profonde. Ogni intervento è risultato vano, purtroppo Lemma non ce l’ha fatta.