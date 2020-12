Travolta dal camion dei vigili del fuoco: donna muore sul colpo

Tragedia a Pesaro, dove una donna è morta dopo essere stata travolta da una camionetta dei vigili del fuoco.

É successo nel tardo pomeriggio di oggi a Pesaro, in via Buccari, una traversa della Statale 16 Adriatica a qualche centinaio di metri dal comando provinciale dei vigili del Fuoco. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, la donna, una cittadina moldava di 56 anni, è stata travolta da una camionetta dei vigili del fuoco. Immediati, ma purtoppo intuili, i soccorsi: per la donna non c'era purtroppo più nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 22:36

