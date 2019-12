Due 14enni travolte sulle strisce all'entrata a scuola: erano appena scese dall'autobus

Ancora un incidente sulla Statale Adriatica nei pressi di Villa Caprile, in provincia di Pesaro e Urbino, che vede coinvolti studenti dell'Istituto Agrario Cecchi: due ragazze 14enni all'ospedale.



Erano circa le 7,45, quando le due ragazze sono scese da un autobus per andare a scuola: hanno cominciato ad attraversare la Statale Adriatica sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'auto condotta da un uomo che non si è accorto del loro sopraggiungere. Per fortuna la velocità non era elevata e le lesioni non sono state gravi, ma le due ragazze sono state comunque portate al Pronto soccorso. Sul posto una pattuglia dei vigili urbani, che era già impegnata nel presidio dell'entrata a scuola. L'incidente di oggi ripropone il tema della sicurezza dell'attraversamento in quella zona per gli studenti. Sabato 21 Dicembre 2019, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA