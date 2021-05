Perugia, schianto tra due auto: la piccola Priscilla muore a quattro anni. Gravissima la madre

Drammatico incidente questo pomeriggio in provincia di Perugia. Due auto si sono scontrate frontalmente ed una bambina di appena quattro anni è morta. Gravissima la madre, ricoverata in codice rosso all'ospedale del capoluogo umbro.

Leggi anche > Danno fuoco alle casette per gatti in una colonia felina, tre giovani nei guai

L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Corciano (Perugia), tra le frazioni di Migiana e Mantignana. La bambina, di nome Priscilla, è stata subito soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con tre ambulanze, ma per lei non c'è stato niente da fare. La madre della piccola, invece, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Perugia.

Nell'incidente anche altre due persone sono rimaste ferite, ma in maniera meno grave. La polizia locale di Corciano sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto quasi del tutto rettilineo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA