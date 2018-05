Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PERUGIA - È rientrata in Italia la salma di, lo chef perugino di 45 anni morto in un ospedale di, per le complicanze insorte in seguito a un incidente stradale. Nel ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla raccolta fondi per sostenere le spese mediche per riportarlo a casa, la famiglia aveva inizialmente annunciato che i funerali si sarebbero celebrati nella chiesa Regina della Pace, della parrocchia di Santa Lucia, a Perugia, lunedì 14 maggio alle ore 16.Successivamente però la famiglia ha comunicato come si sia reso necessario lo spostamento delle esequie per consentire gli accertamenti autoptici chiesti dalla famiglia per far luce sulle cause e sulle circostanze esatte del decesso. «Ringraziamo tutte le persone che con il loro sostegno ci sono state vicine in questa dolorosa circostanza, dimostrandoci affetto e solidarietà» affermano i familiari.