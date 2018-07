Perugia, investito bimbo sfuggito ai genitori

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PERUGIA - Serie di incidenti stradali acittà e lungo la E45 tra sabato sera e la notte tra sabato e domenica.Sabato sera in via Settevalli un'auto ha investito unche era sfuggito al controllo dei genitori. Sul posto il 118 che ha soccorso il piccolo. Il bambino è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non preoccupano. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.Nella notte, invece, incidente lungo via XX Settembre tra un'Audi e una Kia che si è cappottata. Sul posto anche i vigili del fuoco. Feriti e paura qualche ora più tardi lungo la E45 all'altezza dello svincolo di Balanzano in direzione Roma. Quattro auto coinvolte (una Toyota, una Citroen C3, una Ford Fiesta e una Fiat 500) in una carambola, una delle vettura ha preso le ruote anteriori. Sul posto polizia stradele, 118 e vigili del fuoco, segnlati feriti lievi. Incidente anche tra le auto in coda per la strada bloccata dal primo incidente.